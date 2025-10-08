Sono passati 25 anni dal giorno in cui Schumacher vinse il suo primo Mondiale Piloti con la Ferrari. Era l'8 ottobre del duemila e Michael era al suo terzo tentativo vero per conquistare finalmente il suo primo titolo in Rosso dopo i due con la Benetton. A Suzuka quella sera si concesse un sigaro e una birra, forse anche di più. «Un'emozione forte come quella che ho provato quando ho tagliato il traguardo non l'avevo mai sentita - ammise Michael- È il mio terzo titolo mondiale, ma è il più bello, il più significativo: vincere con la Ferrari è stata tutta un'altra cosa. Per la storia di questa squadra, per il fatto che da ventun anni nessuno ci riusciva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schumi e quel primo mondiale Ferrari