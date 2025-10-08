Scholes pazzo di Tonali | È il miglior centrocampista della Premier League

Newcastle upon Tyne, 8 ottobre 2025 – Il leader principale del Newcastle è senza dubbio Sandro Tonali. Alla sua terza stagione in Inghilterra, l'ex giocatore del Milan è diventato uno dei centrocampisti più interessanti di tutto il campionato, guadagnandosi sempre più la stima degli addetti ai lavori. Sono stati in tanti ad elogiare le doti del centrocampista italiano e l'ultimo che ha voluto spendere delle parole al miele per il classe 2000 è stato Paul Scholes, leggenda del Manchester United e del calcio inglese. Ai microfoni di The Overlap, l'ex giocatore del Manchester United ha parlato proprio del talento azzurro, descrivendolo come il migliore centrocampista di tutta la Premier League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

