Scholes esalta il sogno di mercato dei bianconeri | Il migliore in Premier League Ecco a chi si riferisce

Scholes, ex centrocampista del Manchester United, ha esaltato Sandro Tonali, mediano del Newcastle e sogno di mercato della Juve. Dichiarazioni che fanno rumore e accendono il dibattito in Inghilterra, con riflessi anche sul calciomercato Juve e italiano. Paul Scholes, leggenda del Manchester United e uno dei centrocampisti più iconici della sua generazione, ha eletto il suo erede in Premier League, e la scelta è ricaduta su un talento italiano: Sandro Tonali. Intervenuto durante il podcast The Overlap, Scholes ha espresso senza mezzi termini la sua preferenza. L’ex campione inglese ha spiegato la sua filosofia di calcio, che lo porta a preferire giocatori di grande controllo e stile, capaci di incidere anche in zona gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

