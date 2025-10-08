Schianto tra auto e moto a Merate | soccorso giovane centauro

Leccotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente tra auto e moto alle 7.45 di questa mattina, mercoledì 8 ottobre, in via De Amicis a Merate. Nello schianto è rimasto ferito un ragazzino di 15 anni che viaggiava in sella alla propria moto da cross. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. L'allarme è inizialmente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - auto

