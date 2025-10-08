Sono le 8.45 del mattino, quando sulla strada che collega Cesena a Cesenatico, ieri mattina in direzione mare, un 52enne in sella a una moto di grossa cilindrata perde il controllo del mezzo e rovina improvvisamente sull’asfalto (nella foto). Attimi di paura per il conducente rimasto ferito e policontuso e per i pochi testimoni che erano presenti ieri in strada sulla via Cesenatico. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente dai testimoni, e sul posto si sono precipitati un’ambulanza del 118 con il personale sanitario e medico e due pattuglie della polizia locale del comando di Cesenatico per i rilievi del caso e per regolarizzare il traffico, che a quell’ora del mattino, era abbastanza intenso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto in moto, 52enne rovina a terra