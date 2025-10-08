Soulé nell'Italia? Non sarebbe il primo caso. Per convincere la stella dell'Uruguay negli anni 50 servirono due milioni e mezzo a partita. E poi i bomber contesi, quelli coi piedi in due staffe, quando abbiamo persino raschiato il fondo del barile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Schiaffino, Amauri, Joao Pedro, i "pentiti" e i dimenticati: il grande dossier degli azzurrabili