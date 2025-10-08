Schettini al TEDx Taranto | Non inseguite il posto fisso ma restate legati alla vostra terra Senza lo studio non si va da nessuna parte
Nel suo intervento durante il TEDx Taranto, Vincenzo Schettini si è rivolto ai giovani con un invito chiaro: riconsiderare l’idea del lavoro stabile come unico orizzonte possibile. Il riferimento al cosiddetto “posto fisso” non è solo una questione economica o occupazionale, ma culturale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: schettini - tedx
Schettini al Tedx Taranto, 'liberatevi da idea del posto fisso'. Il professore protagonista dell'evento al teatro Orfeo #ANSA - X Vai su X
In queste settimane vi abbiamo presentato le loro storie. Ora li vedete insieme: i 10 speaker che il 5 ottobre porteranno sul palco del TEDx Taranto idee e visioni capaci di ispirarci. Vincenzo Schettini La Fisica Che Ci Piace Vittorio Baraldi AstroViktor Olg - facebook.com Vai su Facebook
Schettini al TEDx Taranto: “Non inseguite il posto fisso, ma restate legati alla vostra terra. Senza lo studio non si va da nessuna parte” - Nel suo intervento durante il TEDx Taranto, Vincenzo Schettini si è rivolto ai giovani con un invito chiaro: riconsiderare l’idea del lavoro stabile come unico orizzonte possibile. Si legge su orizzontescuola.it
POSTO Tedx Taranto, Schettini: “Liberatevi dall’idea del posto fisso” - Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico noto per la La fisica che ci piace, ha lanciato un messaggio forte ai giovani ... statoquotidiano.it scrive