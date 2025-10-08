Scavare nel passato | domenica visita tematica al Castello Alfonsino

Domenica 12 ottobre, alle 17:00, si terrà la visita tematica al Castello Alfonsino - Forte a Mare, dal titolo “Scavare nel Passato”. La visita speciale al Forte a Mare porterà alla luce un capitolo di grande importanza per la storia del castello, quello degli scavi condotti dalla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

