Scaraventata a terra e rapinata da due ragazzi in monopattino Il racconto della vittima

Scaraventata a terra e rapinata mentre stava tornando a casa dal lavoro. La donna, che ha sbattuto il viso sul marciapiede, è stata aggredita alle spalle da due ragazzi a bordo di un monopattino, che poi si sono dileguati. La vicenda si è verificata sabato 4 ottobre al Fleming, nella zona di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

