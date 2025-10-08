"Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Urbino è in una situazione critica, le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e, se la direttrice venisse meno, sarebbe un colpo durissimo". Il consigliere d’opposizione Federico Scaramucci è preoccupato per la notizia emersa ieri su queste pagine che vedrebbe la primaria Sara Mazo dimissionaria. "Negli ultimi mesi – dice Scaramucci – si sono registrate carenze di personale, turni scoperti, riduzione dei posti letto e, dal 1° maggio, la chiusura della Medicina d’Urgenza. Le conseguenze sono evidenti: pazienti costretti ad attese prolungate, barelle nei corridoi, medici sottoposti a carichi di lavoro insostenibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scaramucci: "Situazione critica al Pronto Soccorso urbinate"