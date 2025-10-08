Scappa dalla polizia e abbandona in un campo un fucile a canne mozze

Bergamonews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Romano di Lombardia. Mentre scappava dalla polizia attraverso un campo, ha abbandonato a terra una coperta con all’interno un fucile semiautomatico calibro 12 a canne mozze, carico e con un colpo in canna. Bloccato dagli agenti della Squadra Mobile della questura, ha opposto resistenza ed ha provocato una distorsione a un ginocchio a uno di loro. Così, all’alba di martedì 7 ottobre, A.L., marocchino di 27 anni, è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è partito da un decreto di perquisizione emesso dalla procura di Perugia a carico di un cittadino rom residente a Romano di Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

scappa dalla polizia e abbandona in un campo un fucile a canne mozze

© Bergamonews.it - Scappa dalla polizia e abbandona in un campo un fucile a canne mozze

In questa notizia si parla di: scappa - polizia

Polizia entra in un negozio e un uomo scappa: inseguimento e arresto

Scappa da un controllo della Polizia e guida ubriaco per 10 chilometri nel Bresciano: denunciato un 30enne

"Scappa, scappa". Arriva la polizia locale e i pusher dell'Esquilino finiscono nei guai. Il video del blitz

Cerca Video su questo argomento: Scappa Polizia Abbandona Campo