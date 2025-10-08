Scappa dalla polizia e abbandona in un campo un fucile a canne mozze
Romano di Lombardia. Mentre scappava dalla polizia attraverso un campo, ha abbandonato a terra una coperta con all’interno un fucile semiautomatico calibro 12 a canne mozze, carico e con un colpo in canna. Bloccato dagli agenti della Squadra Mobile della questura, ha opposto resistenza ed ha provocato una distorsione a un ginocchio a uno di loro. Così, all’alba di martedì 7 ottobre, A.L., marocchino di 27 anni, è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è partito da un decreto di perquisizione emesso dalla procura di Perugia a carico di un cittadino rom residente a Romano di Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: scappa - polizia
Polizia entra in un negozio e un uomo scappa: inseguimento e arresto
Scappa da un controllo della Polizia e guida ubriaco per 10 chilometri nel Bresciano: denunciato un 30enne
"Scappa, scappa". Arriva la polizia locale e i pusher dell'Esquilino finiscono nei guai. Il video del blitz
IMPERIA: SCAPPA CON L’AUTO E SPERONA LA POLIZIA IN VIA SAFFI. ARRESTATO 33ENNE, NEL VEICOLO 2KG DI MARIJUANA E 100GR DI COCAINA - facebook.com Vai su Facebook
Scappa dalla polizia con lo scooter: fermato minorenne dopo lungo inseguimento https://ift.tt/Y2gSdlX https://ift.tt/sn7dHIX - X Vai su X