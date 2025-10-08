Scandalo Tod’s l’azienda sotto indagine per caporalato | ora il brand di lusso rischia il commissariamento
La Procura di Milano ha chiesto l’amministrazione giudiziaria per Tod’s spa, il prestigioso marchio di calzature e pelletteria di lusso guidato da Diego e Andrea Della Valle. L’accusa è di aver agevolato colposamente un pesante sfruttamento lavorativo lungo la propria filiera produttiva. La richiesta del pubblico ministero Paolo Storari è ora al vaglio della Corte di Cassazione, che ha fissato un’udienza decisiva per il 19 novembre 2025. Il caso rappresenta un nuovo capitolo nelle inchieste sul caporalato negli opifici cinesi che operano per i grandi marchi del lusso italiano (come si vede in Gomorra di Matteo Garrone, per capirci). 🔗 Leggi su Cultweb.it
