Scalata di Cecilia Quadrenni con ’Bella d’estate’
Con la sua versione di ‘Papoutai’, canzone del visionario cantautore belga Stromae, riarrangiata in chiave acustica, ha raggiunto le 300.000 visualizzazioni su YouTube ed è balzata ai vertici delle classifiche iTunes in Italia e Belgio. Il rifacimento di ‘Take on me’, dei norvegesi a-ah, le ha aperto le porte di Rai 1 ed è stato programmato dalle radio nazionali. Ora Cecilia Quad (contrazione di Quadrenni, il suo cognome) prova a scalare di nuovo le graduatorie con la sua rivisitazione – inedita – di ‘Bella d’estate’, grande classico di Mango, arrangiata stavolta in chiave cinematografica. La cantautrice e interprete di Montepulciano è presente da pochi giorni sulle piattaforme digitali con questo suo nuovo lavoro che anticipa l’EP intitolato proprio ‘Se fosse un film’, annunciato per i primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
