Con la sua versione di ‘Papoutai’, canzone del visionario cantautore belga Stromae, riarrangiata in chiave acustica, ha raggiunto le 300.000 visualizzazioni su YouTube ed è balzata ai vertici delle classifiche iTunes in Italia e Belgio. Il rifacimento di ‘Take on me’, dei norvegesi a-ah, le ha aperto le porte di Rai 1 ed è stato programmato dalle radio nazionali. Ora Cecilia Quad (contrazione di Quadrenni, il suo cognome) prova a scalare di nuovo le graduatorie con la sua rivisitazione – inedita – di ‘Bella d’estate’, grande classico di Mango, arrangiata stavolta in chiave cinematografica. La cantautrice e interprete di Montepulciano è presente da pochi giorni sulle piattaforme digitali con questo suo nuovo lavoro che anticipa l’EP intitolato proprio ‘Se fosse un film’, annunciato per i primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scalata di Cecilia Quadrenni con ’Bella d’estate’