Sbotta contro Ivan Zazzaroni risposta durissima e bufera social

Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, al centro di un caso sul web: scambio molto acceso, la ricostruzione Il dibattito, nel mondo del calcio, è costante e senza fine. E a volte può capitare che i toni della discussione, tra alcuni protagonisti in campo e fuori, possano trascendere. Negli ultimi giorni, al centro di. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Sbotta contro Ivan Zazzaroni, risposta durissima e bufera social

In questa notizia si parla di: sbotta - ivan

Superstrada in condizioni da terzo mondo, il sindaco Grassotti sbotta: "Va sistemata subito" Una voce a cui dovrebbero unirsi molti altri primi cittadini, soprattutto la sindaca del capoluogo Chiara Frontini. Leggi l'articolo in link nei commenti. - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Cassano cambia obiettivo: non c’è più solo Allegri nel mirino. L’attacco a Zazzaroni dopo la frase su Modric - Di mezzo c'è sempre Max Allegri, che secondo il noto giornalista avrebbe contribuito alla crescita di Luka Modric: mi viene da vomitare, la ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cassano sbotta in diretta, fa vedere il cellulare e accusa Zazzaroni: “Leggo queste cose su Allegri e impazzisco. È uno scandalo” - I bersagli di Antonio Cassano sono sempre gli stessi: alcuni giornalisti sportivi italiani e Massimiliano Allegri. Si legge su ilfattoquotidiano.it