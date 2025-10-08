Savignano ricorda la libraia Paola Messa con la rassegna di incontri letterari Autunno di libri
Mercoledì 15 ottobre a Savignano sul Rubicone inizia “Autunno di libri”, la rassegna di incontri con l’autore dedicata alla libraia Paola Messa, scomparsa prematuramente lo scorso maggio, anima della libreria Holt che dalle sue vetrine di corso Vendemini per quattro anni ha portato a Savignano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Savignano di Rigo ricorda il concittadino Decio Raggi a 110 anni dalla morte
La Polizia Locale ricorda che a partire dalle ore 12 di oggi, lunedì 6 ottobre, all'intersezione semaforica tra la via Provinciale Circonvallazione (SP6) e le vie Viola e Ferri, sarà reso regolarmente funzionante l'impianto denominato "ReDvolution".