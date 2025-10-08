SATURA Palazzo Stella inaugura in occasione della 21^ Giornata del Contemporaneo

Apertura straordinaria dedicata al collezionismo. Venerdì 3 ottobre, dalle ore 18:00 alle 22:00, SATURA presenta, nella splendida cornice di Palazzo Stella, sei nuove mostre oltre a quelle in permanenza, riconfermandosi come il più grande spazio espositivo indipendente dedicato all’arte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

