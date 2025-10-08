Sarnico. Sono iniziati i lavori per il nuovo Centro di Raccolta. La nuova isola ecologica sorgerà lungo la SS469, vicino al Lido Nettuno e sarà a disposizione dei comuni di Sarnico e Predore. L’investimento è di 1,18 milioni di euro, di cui più dell’80% è finanziato dal PNRR. La data di conclusione dell’intervento, secondo quanto previsto dal bando PNRR, è il 30 giugno 2026. Il centro rispetterà i vincoli paesaggistici e avrà un impatto ambientale contenuto. “Offrirà un servizio moderno ed efficiente, con vantaggi concreti per famiglie e attività, anche in termini di risparmio” sottolineano dal Comune di Sarnico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Sarnico, iniziati i lavori per la nuova isola ecologica: progetto da 1,18 milioni, servirà anche Predore