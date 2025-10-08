Nel vasto universo dei ninja di Naruto, le battaglie più intense e memorabili sono spesso legate a personaggi dotati di poteri straordinari, tra cui spicca Sasuke Uchiha. Con il passare del tempo, La sua forza sembra aver subito un declino, aprendo la strada a nuove figure emergenti. Questo articolo analizza l’attuale stato di Sasuke e il ruolo che Sarada sta assumendo nel futuro della saga. sasuke in declino e i nuovi protagonisti. lo stato attuale di sasuke uchiha. Con il trascorrere degli eventi in Boruto: Two Blue Vortex, Sasuke si trova in una condizione di significativa debolezza. La perdita del suo Rinnegan avvenuta nel capitolo #53 della serie e la distruzione del suo braccio durante l’ultimo scontro in Naruto indicano chiaramente che il suo livello di potenza non è più quello di un tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sarada supera sasuke come il più forte uchiha di naruto