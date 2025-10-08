Saoirse Ronan nel cast dei film sui Beatles con il ruolo di Linda McCartney

Movieplayer.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice sarà coinvolta nell'ambizioso progetto diretto da Sam Mendes che racconterà la storia di ogni membro della band. Sarà Saoirse Ronan a interpretare Linda McCartney nei film che compongono The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, l'ambizioso progetto ideato da Sam Mendes che racconterà la vita e la carriera dei membri dell'iconica band. Sony, attualmente, non ha voluto commentare l'indiscrezione relativa al casting che è stata condivisa in anteprima da Deadline. Le star dei 4 film Tra gli interpreti dei quattro lungometraggi ci sono Paul Mescal (che ha recentemente parlato della sua preparazione per il ruolo), Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson, rispettivamente nei ruoli di Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

saoirse ronan nel cast dei film sui beatles con il ruolo di linda mccartney

© Movieplayer.it - Saoirse Ronan nel cast dei film sui Beatles con il ruolo di Linda McCartney

In questa notizia si parla di: saoirse - ronan

Bad apples di saoirse ronan ottiene l’82% su rotten tomatoes

Saoirse Ronan protagonista antipatica in Bad Apples, il regista: "Voleva quel tipo di personaggio"

Saoirse Ronan nel cast dei film sui Beatles con il ruolo di Linda McCartney - L'attrice sarà coinvolta nell'ambizioso progetto diretto da Sam Mendes che racconterà la storia di ogni membro della band. Secondo movieplayer.it

Saoirse Ronan To Play Linda McCartney In ‘The Beatles — A Four-Film Cinematic Event’ – The Dish - time Academy Award nominee Saoirse Ronan (Brooklyn) has inked a deal to play Linda McCartney, the first wife of The Beatles’ Paul McCartney, in Sam Mendes’ The Beatles — A Four- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Saoirse Ronan Cast Film