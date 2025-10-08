Saoirse Ronan nel cast dei film sui Beatles con il ruolo di Linda McCartney
L'attrice sarà coinvolta nell'ambizioso progetto diretto da Sam Mendes che racconterà la storia di ogni membro della band. Sarà Saoirse Ronan a interpretare Linda McCartney nei film che compongono The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, l'ambizioso progetto ideato da Sam Mendes che racconterà la vita e la carriera dei membri dell'iconica band. Sony, attualmente, non ha voluto commentare l'indiscrezione relativa al casting che è stata condivisa in anteprima da Deadline. Le star dei 4 film Tra gli interpreti dei quattro lungometraggi ci sono Paul Mescal (che ha recentemente parlato della sua preparazione per il ruolo), Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson, rispettivamente nei ruoli di Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
