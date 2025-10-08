Saoirse Ronan interpreterà Linda McCartney nei film sui Beatles di Sam Mendes

Saoirse Ronan interpreterà Linda McCartney, la moglie di Sir Paul, nel prossimo film biografico in quattro parti sui Beatles diretto da Sam Mendes. L’attrice, quattro volte candidata all’Oscar, reciterà al fianco di Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney. Linda e Paul si sposarono nel 1969. Lei lavorò con lui come tastierista e corista nella sua band post-Beatles, i Wings. Linda morì di cancro nel 1998 all’età di 56 anni. Mendes sta realizzando quattro film separati, uno dal punto di vista di ciascun membro dei Beatles. 🔗 Leggi su Cinefilos.it