Santini sentenzia | Leao è un mix tra Balotelli e Cassano Il problema per Allegri …

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Fabio Santini parla dell'attaccante del Milan Rafael Leao facendo un doppio paragone con Cassano e Balotelli, ex rossoneri. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

santini sentenzia leao 232 un mix tra balotelli e cassano il problema per allegri 8230

© Pianetamilan.it - Santini sentenzia: “Leao è un mix tra Balotelli e Cassano. Il problema per Allegri …”

In questa notizia si parla di: santini - sentenzia

Cerca Video su questo argomento: Santini Sentenzia Leao 232