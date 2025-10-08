Santerno cassa di laminazione e rafforzamento degli argini contro il rischio allagamenti | ecco il piano

Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), 8 ottobre 2025. Una cassa di laminazione a valle di Imola, rafforzamento degli argini e nuove aree di espansione a monte. Stiamo parlando degli elementi principali della strategia regionale - presentata ieri nel corso di un’ assemblea pubblica tenutasi a Sant’Agata sul Santerno (comune del ravennate tra i più colpiti durante l’alluvione del 2023) - finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume Santerno. Incontro che ha visto la presenza del presidente della Regione, Michele de Pascale, della sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, del sindaco di Sant’Agata, Riccardo Sabadini, della presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Elena Zannon i, nonché dei tecnici dell’ Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

