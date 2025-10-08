Santa Sofia insieme per ’pulire il mondo’
Il Circolo Legambiente Alto Bidente Santa Sofia, con il patrocinio del Comune di Santa Sofia, organizza per sabato l’iniziativa ‘ Puliamo il Mondo ’, per raccogliere i rifiuti al parco della Resistenza e lungo il parco fluviale sul Bidente. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Pro loco, Istituto Comprensivo, Tre Ponti Fishing e Rifugio Trappisa di Sotto, ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema della tutela dell’ambiente e della pulizia del territorio. Il raduno è previsto alle 9 in piazza Giacomo Matteotti dove i volontari di Legambiente offrirà ai partecipanti un kit in omaggio con guanti, pinze, sacchi e sarà premiato il gruppo di studenti che avranno raccolto più rifiuti con un regalo speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
