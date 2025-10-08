Santa Maria La Scala avrà un monumento agli emigrati grazie al lascito di un cittadino
Nella piazza di Santa Maria La Scala sarà realizzato un monumento dedicato agli emigranti, come voluto dal cittadino scalese Mario A. Marano, emigrato nello Stato del New Jersey negli anni ’50 del XX secolo. Sul sito del Comune di Acireale è stato pubblicato il bando di concorso finalizzato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
