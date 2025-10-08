Santa Margherita Ligure si fingono militari americani e truffano un' anziana denunciati 15 nigeriani

Avevano convinto la pensionata che stavano raccogliendo fondi per aiutare i bambini siriani, poi l'avevano costretta a fare continui prelievi in banca Quattrocentocinquantamila euro rubati a una pensionata. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato in stato di libertà quindici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Santa Margherita Ligure, si fingono militari americani e truffano un'anziana, denunciati 15 nigeriani

Si fingono ufficiali dell’esercito americano e truffano un’anziana per 450mila euro: quindici denunciati - I presunti truffatori, in concorso tra loro, nel periodo tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023, si sono finti ufficiali dell'esercito americano di stanza in Siria riuscendo ad appropriarsi di circa 450 ... Come scrive ilsecoloxix.it

