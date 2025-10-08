Santa Caterina vs San Francesco due patroni una sola festa | l’Italia non se n’era accorta ma Mattarella sì

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, prevista il 4 ottobre. Tuttavia, il capo dello Stato ha inviato al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, una lettera in cui sottolinea alcune criticità della questione. “ La medesima giornata del 4 ottobre – spiega – è qualificata sia festività nazionale, in onore di San Francesco d’Assisi, sia solennità civile, in onore di Santa Caterina da Siena “. Chi è allora Caterina da Siena e come mai è considerata, anch’ella patrona d’Italia? Nata il 25 marzo 1347 nel cuore del rione di Fontebranda, nella contrada dell’Oca a Siena, Caterina di Jacopo di Benincasa viene al mondo come ventitreesima di venticinque figli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

