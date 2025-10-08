Santa Caterina in pericolo c' è il rischio che salti il luna park
Le giostre di Santa Caterina sono a rischio. Dopo centinaia di anni di tradizione, il luna park potrebbe non tornare in piazza Primo Maggio: la notizia arriva a una quindicina di giorni dell'inizio della manifestazione, programmato per il prossimo 25 ottobre. C'entrano, secondo i giostrai, dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
