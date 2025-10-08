Sankt Moritz famoso ristoratore italiano denunciato da una dipendente per molestie sessuali

Repubblica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Giovanoli, 35 anni, è il titolare Plan-B Kitchen che distribuisce cucina calda agli sciatori sulle piste elvetiche. La donna molestata: “Mi mandava sms dal contenuto volgare e inequivocabile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

