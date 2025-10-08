Sanitari per la Palestina appuntamento al Portello | Non basta più appellarsi al diritto internazionale

Padovaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Questa notte Israele ha bloccato, abbordato e rapito le attiviste e gli attivisti che navigavano verso Gaza. Tutte le imbarcazioni della Freedom Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana in acque internazionali e la “Conscience”, la nave ammiraglia della flotta, è stata fermata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sanitari - palestina

'Luci sulla Palestina', un presidio in ricordo dei sanitari uccisi a Gaza

“Luci sulla Palestina”: a Latina un flash mob per ricordare i sanitari uccisi a Gaza

"Luci sulla Palestina", anche negli ospedali baresi il flash mob in ricordo degli operatori sanitari uccisi a Gaza

Sanitari per la Palestina, appuntamento al Portello: «Non basta più appellarsi al diritto internazionale» - Dopo gli arresti da parte di Israele di medici e infermieri imbarcati sulla Freedom Flotilla i Sanitari per la Palestina di Padova hanno lanciato un presidio a Porta Portello, mercoledì 8 alle ore 18 ... Secondo padovaoggi.it

sanitari palestina appuntamento portello«Luci sulla Palestina»: 20mila operatori di 230 ospedali d’Italia ricordano i 1.677 colleghi uccisi a Gaza - “Difendere l’umanità difendendo la salute”: l’appuntamento è alle 21 del 2 ottobre davanti agli ospedali per lettura “a staffetta” da Nord a Sud del Paese dei nomi dei colleghi uccisi nella Striscia n ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sanitari Palestina Appuntamento Portello