Sanitari per la Palestina appuntamento al Portello | Non basta più appellarsi al diritto internazionale
«Questa notte Israele ha bloccato, abbordato e rapito le attiviste e gli attivisti che navigavano verso Gaza. Tutte le imbarcazioni della Freedom Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana in acque internazionali e la “Conscience”, la nave ammiraglia della flotta, è stata fermata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
'Luci sulla Palestina', un presidio in ricordo dei sanitari uccisi a Gaza
? Il 2 ottobre 2025, il flash mob “Luci sulla Palestina” ha unito oltre 60.000 operatori sanitari in tutta Italia, accendendo luci davanti agli ospedali per protestare contro il genocidio a Gaza. L'#OMCeOTorino ha promosso questa iniziativa, parte della rete #digiu - facebook.com Vai su Facebook
Sanitari per la Palestina, appuntamento al Portello: «Non basta più appellarsi al diritto internazionale» - Dopo gli arresti da parte di Israele di medici e infermieri imbarcati sulla Freedom Flotilla i Sanitari per la Palestina di Padova hanno lanciato un presidio a Porta Portello, mercoledì 8 alle ore 18 ... Secondo padovaoggi.it
«Luci sulla Palestina»: 20mila operatori di 230 ospedali d’Italia ricordano i 1.677 colleghi uccisi a Gaza - “Difendere l’umanità difendendo la salute”: l’appuntamento è alle 21 del 2 ottobre davanti agli ospedali per lettura “a staffetta” da Nord a Sud del Paese dei nomi dei colleghi uccisi nella Striscia n ... Da ilsole24ore.com