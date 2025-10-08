Sanità pubblica in crisi | l’allarme della Fondazione Gimbe sul declino del Servizio Sanitario Nazionale
Un lento ma inesorabile smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale. È con parole dure che Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha aperto la presentazione dell’ottavo Rapporto sul SSN alla Camera dei Deputati. “Stiamo assistendo – ha detto – a un processo che spiana la strada agli interessi privati, condannando milioni di persone a rinunciare non solo alle cure, ma a un diritto fondamentale: quello alla salute”. Cartabellotta ha parlato senza giri di parole di un sistema “agonizzante”, dove le disuguaglianze crescono e sempre più cittadini sono costretti a pagare di tasca propria o a rinunciare alle prestazioni sanitarie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: sanit - pubblica
di Alessandra Todde PASSI AVANTI CONCRETI PER LA SANITA’ PUBBLICA IN SARDEGNA: L’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CHE METTE AL CENTRO LA MEDICINA TERRITORIALE E I CITTADINI https://www.tottusinpari.it/2025/10/07/passi-avan - facebook.com Vai su Facebook