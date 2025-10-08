Tempo di lettura: 2 minuti “ Per l’ennesima volta la fondazione Gimbe torna a certificare il disastro causato da De Luca e dalla sinistra: non solo i campani vivono 2 anni in meno rispetto al resto della popolazione italiana, ma quasi mezzo milione di nostri concittadini nel 2024 ha rinunciato alle cure, a causa delle liste d’attesa interminabili e di un servizio indegno per un paese civile, mentre sempre più pazienti sono costretti a trovare assistenza in altre regioni o all’estero”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Severino Nappi sottolineando che “ siamo al dramma innescato dall’incapacità, dall’inefficienza e dall’immobilismo di un’amministrazione che, anche in campo sanitario, si è preoccupata solo di potenziare i ‘circoli di potere’ infischiandosene della salute dei campani”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanità, Nappi (Lega): “Gimbe certifica il disastro di De Luca”