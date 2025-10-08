Sanità in crisi sempre più italiani verso il privato | Spesi per le cure 41 miliardi in un anno

Repubblica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno su dieci rinuncia alle terapie, sempre meno infermieri e pochi fondi, ecco i dati del rapporto Gimbe: “Necessario un patto per salvare il sistema sanitario”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

sanit224 in crisi sempre pi249 italiani verso il privato spesi per le cure 41 miliardi in un anno

© Repubblica.it - Sanità in crisi, sempre più italiani verso il privato: “Spesi per le cure 41 miliardi in un anno”

In questa notizia si parla di: sanit - crisi

Crescita per lasciti solidali a no proft ma crisi pesa su propensione italiani - Le crisi mondiali sembrano frenare, fra gli italiani, la crescita vista negli ultimi anni del lascito solidale, il quale è diventato comunque un fenomeno diffuso e importante per la sostenibilità ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Crisi Pi249 Italiani