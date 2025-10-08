Sanità in crisi sempre più italiani verso il privato | Spesi per le cure 41 miliardi in un anno
Uno su dieci rinuncia alle terapie, sempre meno infermieri e pochi fondi, ecco i dati del rapporto Gimbe: "Necessario un patto per salvare il sistema sanitario".
In questa notizia si parla di: sanit - crisi
La crisi del sistema sanitario in #Sardegna è sempre più allarmante. Dopo i recenti fatti di cronaca Daniela #Falconi chiede "un piano straordinario e un incontro coi sindaci"
Comitato 'Pro Cardarelli': "Sanità regionale in crisi profonda, il commissariamento ha determinato solo chiusure e tagli"
