Sanità in affanno | tre anni di tagli occulti cresce la spesa delle famiglie

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025

Numeri in crescita sulla carta, servizi che arretrano nella vita reale: così si presenta oggi il Servizio sanitario nazionale. L’ottavo Rapporto della Fondazione Gimbe, illustrato a Roma alla Camera dei deputati, fotografa una sanità pubblica logorata da tre anni in cui sono “evaporati” 13,1 miliardi, mentre le famiglie sostengono sempre più spese di tasca propria. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

