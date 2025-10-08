Sanità in affanno | tre anni di tagli occulti cresce la spesa delle famiglie
Numeri in crescita sulla carta, servizi che arretrano nella vita reale: così si presenta oggi il Servizio sanitario nazionale. L’ottavo Rapporto della Fondazione Gimbe, illustrato a Roma alla Camera dei deputati, fotografa una sanità pubblica logorata da tre anni in cui sono “evaporati” 13,1 miliardi, mentre le famiglie sostengono sempre più spese di tasca propria. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sanit - affanno
Sanità, Sicilia sempre più in affanno: gravi carenze e ritardi e il rischio del privato che avanza http://dlvr.it/TNY8t0 - X Vai su X
Sanità casertana in affanno! Il NurSind chiede una ricognizione urgente del personale per affrontare le gravi carenze che mettono a rischio cittadini e professionisti. Servono subito numeri certi e soluzioni concrete: la salute non può aspettare! # - facebook.com Vai su Facebook