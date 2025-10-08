Sanità Galletti M55 | Mancheranno 13 miliardi e in Toscana è già allarme carenza medici di famiglia

Arezzo, 8 ottobre 2025 – . «Abbiamo ricevuto dai nostri parlamentari i dati dell'ottavo rapporto Gimbe sul Sistema Sanitario Nazionale: i numeri parlano chiaro, da qui al 2018 mancheranno 13 miliardi ea causa dei tagli dello Stato le Regioni saranno costrette a ridurre i servizi. Per la Toscana, in particolare, l'allarme è sui medici di famiglia: la nostra Regione è fatta di tanti piccoli borghi e paesini che sono bellissimi ma che non sono attrattivi per i medici di medicina generale. Non racconto nulla di nuovo ai toscani che vivono a Pieve Santo Stefano, Prataglia o Bibbiena, dove poter scegliere il medico di famiglia è un privilegio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità, Galletti M55: «Mancheranno 13 miliardi e in Toscana è già allarme carenza medici di famiglia»

