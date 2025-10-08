Sanità al Bambino Gesù un bimbo di 3 anni sente per la prima volta grazie a un orecchio bionico impiantato da un robot

Un bambino di tre anni, affetto da sordità profonda, ha potuto sentire i suoni per la prima volta grazie a un impianto cocleare inserito con una tecnica robotica innovativa. L’intervento, eseguito all’ ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, rappresenta un passo storico per la chirurgia dell’udito in età pediatrica. L’équipe dell’unità di Audiologia e Otochirurgia, guidata dal professor Pasquale Marsella, ha condotto l’operazione nell’ambito del primo studio europeo sull’applicazione della robotica nella chirurgia dell’impianto cocleare nei bambini, al quale partecipano anche altri ospedali pediatrici italiani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanità, al Bambino Gesù un bimbo di 3 anni sente per la prima volta grazie a un “orecchio bionico” impiantato da un robot

