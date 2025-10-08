Sangue dagli occhi Aggressione shock in Italia la vittima è una donna | disumano
Una donna di 44 anni è stata vittima di una violenta aggressione a sfondo sessuale nella notte tra lunedì e martedì a Sondrio, mentre rincasava dopo il lavoro in un locale pubblico. L’aggressione, che ha scosso profondamente l’intera città, è avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, in una zona centrale del capoluogo valtellinese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, la donna sarebbe stata colpita con estrema violenza da un giovane, che non solo l’ha aggredita sessualmente, ma l’ha anche rapinata e brutalmente pestata. Il responsabile, un 24enne originario del Mali, è stato arrestato all’alba. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
