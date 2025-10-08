San Siro Federico Jaselli Meazza sul futuro dello stadio | Il nome di mio nonno è un pezzo di storia…

Inter News 24 San Siro, il nipote di Giuseppe Meazza prende parole circa la vendita dello stadio e il futuro con il nuovo impianto. Federico Jaselli Meazza, nipote di Giuseppe Meazza, ha commentato a La Gazzetta dello Sport la recente vendita dello stadio intitolato al nonno. «Sono i giorni di tutta Milano. un po’ sospesi, pieni di dubbi e con un po’ di amarezza familiare, anche se non sappiamo ancora cosa ci riserverà il futuro. Lo stadio è un pezzo di storia, il nome dello stadio è un pezzo di storia. Non parliamo solo di cemento e gradoni, ma di cultura e sentimenti che appartengono a Giuseppe Meazza, a chi lo applaudiva e a chi oggi ne sente ancora parlare», ha spiegato Jaselli sulla casa di Inter e del Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

