San Pietro Vernotico | sportello bancomat fatto esplodere ladri via con la cassaforte Nella notte

Nella notte l’esplosione in viale Stazione a San Pietro Vernotico. È stato distrutto lo sportello bancomat di una filiale. I ladri sono scappati con la cassaforte. Indagine dei carabinieri.         L'articolo San Pietro Vernotico: sportello bancomat fatto esplodere, ladri via con la cassaforte Nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

