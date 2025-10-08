San Pietro Vernotico | sportello bancomat fatto esplodere ladri via con la cassaforte Nella notte
Nella notte l’esplosione in viale Stazione a San Pietro Vernotico. È stato distrutto lo sportello bancomat di una filiale. I ladri sono scappati con la cassaforte. Indagine dei carabinieri. L'articolo San Pietro Vernotico: sportello bancomat fatto esplodere, ladri via con la cassaforte Nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
