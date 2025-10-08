San Pellegrino dopo dieci anni Manzoni lascia la guida degli ex alunni dell’Alberghiero

San Pellegrino. Dopo dieci anni alla guida dell’associazione degli ex alunni dell’ Alberghiero di San Pellegrino Terme, Alessandra Manzoni (in foto, al centro) ha annunciato l’intenzione di lasciare l’incarico. La presidente, in carica dal 2016, resterà fino al 2026 per curare l’organizzazione della cena del decennale, prima del passaggio ufficiale di consegne. L’associazione “ Ex Alunni Ipssar San Pellegrino Terme ”, nata nel 1989 e rilanciata dopo un periodo di inattività, è oggi un punto di riferimento per centinaia di diplomati dell’istituto. Sotto la presidenza di Manzoni ha promosso numerosi eventi, incontri e iniziative di solidarietà, rafforzando il legame tra scuola e territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

