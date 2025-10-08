. San Pelagia, celebrata l'8 ottobre, è una figura affascinante della tradizione cristiana. Conosciuta anche come Pelagia la Penitente, la sua storia è un esempio di conversione e dedizione spirituale. Originaria di Antiochia, Pelagia era inizialmente una famosa attrice e ballerina, nota per la sua bellezza e il suo stile di vita mondano. Tuttavia, un incontro decisivo con il vescovo Nonnus cambiò radicalmente la sua vita, portandola a rinunciare al suo passato e a dedicarsi completamente alla fede cristiana. La conversione di San Pelagia. La storia di Pelagia è un esempio di come un incontro spirituale possa trasformare una vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Pelagia: la Santa del 8 ottobre e la sua storia