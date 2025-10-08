San Giuseppe Jato approvato in consiglio il progetto di raccolta rifiuti

Il via libera di ieri, che segue l’approvazione da parte del consiglio comunale di San Cipirello, rappresenta l’ultimo tassello per procedere con la gara della SRR Palermo Ovest che coinvolge anche i comuni di Monreale, Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia.“L’approvazione del progetto da parte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

san giuseppe jato approvatoSan Giuseppe Jato, approvato in Consiglio il progetto di raccolta rifiuti - Ora il via alla gara della Srr Palermo Ovest SAN GIUSEPPE JATO, 8 ottobre – Approvato in Consiglio comunale il progetto del Comune di San Giuseppe Jato de ... Si legge su monrealenews.it

