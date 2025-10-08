San Francesco torna festa nazionale Mattarella promulga la legge ma impone al Parlamento anche l’onore di Santa Caterina
Una – quella da poco reintrodotta dal Parlamento per San Francesco – è una festa nazionale. L’altra, in onore di Santa Caterina, è “solennità civile”. Omaggi di pari dignità, ma con ben diverse modalità di celebrazione. E da qui, soprattutto nella scelta di ripristinare per il santo poverello la data del 4 ottobre – che dal 1958 fino . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: francesco - torna
Chiusi della Verna torna al 1213: in scena la donazione del Sacro Monte a San Francesco
Alessandro Barbero torna a Bergamo con il dramma di San Francesco
Francesco Pio Esposito torna al Picco, emozione e gratitudine: il messaggio speciale per Spezia e i suoi tifosi
Dal rullo alla realtà: il 25 ottobre torna il Premio Francesco Cesarini - Dream Ahead, la sfida che unisce giovani, tecnologia e sogno. Quest’anno sarà valido come primo Campionato Italiano FCI e-sport Juniores, con la supervisione scientifica del Centro Mape - facebook.com Vai su Facebook
Il "miracolo" dell'unità: San Francesco torna festa di tutti gli italiani https://ift.tt/GCmLPwa https://ift.tt/Ggn5w0N - X Vai su X
San Francesco festa nazionale, i dubbi di Mattarella sul 4 ottobre: “Doppia festività” - Il Capo dello Stato promulga la legge ma scrive ai presidenti delle Camere: “Nello stesso giorno anche la solennità di Santa Caterina” ... Come scrive quotidiano.net
Festa nazionale di san Francesco, Mattarella: “C’è anche santa Caterina” - Il presidente della Repubblica ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco (vedi notizia al link sotto), ma ha rilevato alcuni aspetti critici. Riporta corrierecesenate.it