Una – quella da poco reintrodotta dal Parlamento per San Francesco – è una festa nazionale. L’altra, in onore di Santa Caterina, è “solennità civile”. Omaggi di pari dignità, ma con ben diverse modalità di celebrazione. E da qui, soprattutto nella scelta di ripristinare per il santo poverello la data del 4 ottobre – che dal 1958 fino . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Francesco torna festa nazionale. Mattarella promulga la legge ma impone al Parlamento anche l’onore di Santa Caterina