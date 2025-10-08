San Francesco torna festa nazionale Mattarella promulga la legge ma impone al Parlamento anche l’onore di Santa Caterina

Firenzepost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una – quella da poco reintrodotta dal Parlamento per San Francesco – è una festa nazionale. L’altra, in onore di Santa Caterina, è “solennità civile”. Omaggi di pari dignità, ma con ben diverse modalità di celebrazione. E da qui, soprattutto nella scelta di ripristinare per il santo poverello la data del 4 ottobre – che dal 1958 fino . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

san francesco torna festa nazionale mattarella promulga la legge ma impone al parlamento anche l8217onore di santa caterina

© Firenzepost.it - San Francesco torna festa nazionale. Mattarella promulga la legge ma impone al Parlamento anche l’onore di Santa Caterina

In questa notizia si parla di: francesco - torna

Chiusi della Verna torna al 1213: in scena la donazione del Sacro Monte a San Francesco

Alessandro Barbero torna a Bergamo con il dramma di San Francesco

Francesco Pio Esposito torna al Picco, emozione e gratitudine: il messaggio speciale per Spezia e i suoi tifosi

san francesco torna festaSan Francesco festa nazionale, i dubbi di Mattarella sul 4 ottobre: “Doppia festività” - Il Capo dello Stato promulga la legge ma scrive ai presidenti delle Camere: “Nello stesso giorno anche la solennità di Santa Caterina” ... Come scrive quotidiano.net

Festa nazionale di san Francesco, Mattarella: “C’è anche santa Caterina” - Il presidente della Repubblica ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco (vedi notizia al link sotto), ma ha rilevato alcuni aspetti critici. Riporta corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: San Francesco Torna Festa