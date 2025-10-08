San Francesco promulgata legge 4 ottobre festa nazionale Mattarella | Aspetti critici è anche solennità civile per Santa Caterina

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025

La nuova legge, dunque, sovrappone due festività nella stessa data, attribuendo a ciascun santo celebrazioni simili nei valori ma differenziate nel regime normativo Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la promulgazione della legge che istituisce il 4 ottobre come fest. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - San Francesco, promulgata legge 4 ottobre festa nazionale, Mattarella: "Aspetti critici, è anche solennità civile per Santa Caterina"

san francesco promulgata leggeMattarella promulga la legge su S.Francesco, ma aspetti critici - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle Camere La Russa e Fontan ... Riporta ansa.it

san francesco promulgata leggeMattarella promulga la legge sulla festa per San Francesco ma scrive alle Camere: “Aspetti critici” - Il Presidente evidenzia sovrapposizioni con Santa Caterina e chiede al Parlamento di modificare la legge sulla nuova festività ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

