Mostra collettiva dedicata al rapporto fra Dante Alighieri e San Francesco di Assisi, sono quarantasette gli artisti di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo che hanno raccolto l’invito dell’Associazione dantesca civitanovese e dell’Associazione ‘Arte’ a partecipare all’iniziativa che si terrà nella palazzina sud del Lido Cluana. Sarà inaugurata sabato e resterà aperta fino al 25 ottobre, visitabile di venerdì (dalle 17 alle 20), sabato e domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20) mentre per visite fuori orario e per gruppi occorre telefonare al 330.535618. Al taglio del nastro parteciperà anche il professor Stefano Papetti; il 18 ottobre alle 18 si terrà, sempre nella palazzina del Lido, uno spettacolo-concerto del gruppo civitanovese ‘Divivaluce’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Francesco negli occhi di Dante. Maxi mostra sul santo di Assisi