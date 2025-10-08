San Francesco Mattarella promulga legge ma evidenzia | C’è anche Santa Caterina

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge che proclama il 4 ottobre festa nazionale per San Francesco, rilevando però alcuni aspetti critici. “I testi legislativi siano chiari”, nota. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

san francesco mattarella promulga legge ma evidenzia c8217232 anche santa caterina

© Tv2000.it - San Francesco, Mattarella promulga legge ma evidenzia: “C’è anche Santa Caterina”

In questa notizia si parla di: francesco - mattarella

Perché PizzAut, amata da Mattarella e Papa Francesco, è diventata una storia “virale”

Clinica pediatrica di Chieti, il professor Francesco Chiarelli al Quirinale dal presidente Mattarella

Mattarella a Fabriano per celebrare Francesco Merloni

san francesco mattarella promulgaSan Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle Camere. La sovrapposizione con Santa Caterina - Il Presidente evidenzia sovrapposizioni con Santa Caterina e chiede al Parlamento di modificare la legge sulla nuova festività ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

san francesco mattarella promulgaSan Francesco festa nazionale, i dubbi di Mattarella sul 4 ottobre: “Doppia festività” - Il Capo dello Stato promulga la legge ma scrive ai presidenti delle Camere: “Nello stesso giorno anche la solennità di Santa Caterina” ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: San Francesco Mattarella Promulga