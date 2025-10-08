San Francesco Mattarella promulga legge ma evidenzia | C’è anche Santa Caterina
Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge che proclama il 4 ottobre festa nazionale per San Francesco, rilevando però alcuni aspetti critici. “I testi legislativi siano chiari”, nota. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: francesco - mattarella
Mattarella promulga la legge sulla festa di San Francesco ma scrive: "Aspetti critici" - la Repubblica La GUERRA DEI SANTI … CI MANCA
San Francesco è festa nazionale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla nuova festività rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle camere La Russa e Fontana.«Ho provveduto alla promulgazione della
San Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle Camere. La sovrapposizione con Santa Caterina - Il Presidente evidenzia sovrapposizioni con Santa Caterina e chiede al Parlamento di modificare la legge sulla nuova festività ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
San Francesco festa nazionale, i dubbi di Mattarella sul 4 ottobre: “Doppia festività” - Il Capo dello Stato promulga la legge ma scrive ai presidenti delle Camere: “Nello stesso giorno anche la solennità di Santa Caterina” ... Riporta quotidiano.net