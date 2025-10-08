San Francesco | Mattarella promulga la legge sulla festa nazionale ma chiede correttivi c' entra Santa Caterina
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la festività nazionale di San Francesco, ma ha inviato una lettera con dei rilievi ai presidenti delle Camere perché, sostiene il capo dello Stato, la stessa giornata va in conflitto con un'altra ricorrenza. 🔗 Leggi su Today.it
Festa di San Francesco, Mattarella promulga la legge ma rileva: "Aspetti critici" - La contemporanea solennità dedicata a Santa Caterina, il 4 ottobre, è un aspetto critico vista la nuova introduzione della festa dedicata a San Francesco D'Assisi: quali sono state le parole del Presi ... Si legge su ilgiornale.it
Festa San Francesco: Mattarella promulga la legge ma "c'è anche la solennità di Santa Caterina" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato oggi la legge recante "Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi", approvata dalla Camera dei Deputati il 23 se ... Scrive msn.com