San Francesco Mattarella promulga la legge su festa nazionale ma scrive alle Camere | servono correttivi
(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la festività nazionale di San Francesco, inviando una lettera ai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, per sottolineare la necessità di provvedere ad una serie di correttivi. In particolare il Capo dello Stato rileva che “la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: francesco - mattarella
Perché PizzAut, amata da Mattarella e Papa Francesco, è diventata una storia “virale”
Clinica pediatrica di Chieti, il professor Francesco Chiarelli al Quirinale dal presidente Mattarella
Mattarella a Fabriano per celebrare Francesco Merloni
Tg2. . Il presidente #Mattarella ricorda #FrancescoMerloni, a 100 anni dalla nascita dell'industriale marchigiano - facebook.com Vai su Facebook
Perché PizzAut, amata da Mattarella e Papa Francesco, è diventata una storia "virale" - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/rubriche/storie/storia-pizzaut-mattarella-papa/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1 - X Vai su X
Festa di San Francesco, Mattarella promulga la legge ma rileva: "Aspetti critici" - La contemporanea solennità dedicata a Santa Caterina, il 4 ottobre, è un aspetto critico vista la nuova introduzione della festa dedicata a San Francesco D'Assisi: quali sono state le parole del Presi ... Lo riporta ilgiornale.it
Festa San Francesco: Mattarella promulga la legge ma "c'è anche la solennità di Santa Caterina" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato oggi la legge recante "Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi", approvata dalla Camera dei Deputati il 23 se ... Come scrive msn.com