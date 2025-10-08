San Francesco Mattarella promulga la legge per la festa nazionale ma servono correttivi
Sergio Mattarella ha promulgato la legge che per il 4 ottobre istituisce la festività nazionale di San Francesco, inviando però al contempo una lettera ai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, per sottolineare la necessità di provvedere a una serie di correttivi. «Ho provveduto alla promulgazione della legge – pur se il suo testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare – in considerazione del significato del provvedimento e della circostanza che i rilievi non riguardano profili di natura costituzionale», si legge nella lettera firmata dal presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: francesco - mattarella
Perché PizzAut, amata da Mattarella e Papa Francesco, è diventata una storia “virale”
Clinica pediatrica di Chieti, il professor Francesco Chiarelli al Quirinale dal presidente Mattarella
Mattarella a Fabriano per celebrare Francesco Merloni
San Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle camere: “Aspetti critici” - X Vai su X
Tg2. . Il presidente #Mattarella ricorda #FrancescoMerloni, a 100 anni dalla nascita dell'industriale marchigiano - facebook.com Vai su Facebook
Festa nazionale di San Francesco il 4 ottobre: Sergio Mattarella promulga la legge segnalando criticità - 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, promulgata da Sergio Mattarella, tra celebrazione dei valori e criticità normative. Da notizie.it
Festa di san Francesco, Mattarella scrive ai presidenti delle Camere - Promulgata la legge, ma il Quirinale rileva criticità nella modifica alla norma del 1958 che istituì la solennità civile per i patroni d'Italia, ... Si legge su avvenire.it