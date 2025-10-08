san francesco mattarella promulga la legge per la festa nazionale ma servono correttivi

Sergio Mattarella ha promulgato la legge che per il 4 ottobre istituisce la festività nazionale di San Francesco, inviando però al contempo una lettera ai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, per sottolineare la necessità di provvedere a una serie di correttivi. «Ho provveduto alla promulgazione della legge – pur se il suo testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare – in considerazione del significato del provvedimento e della circostanza che i rilievi non riguardano profili di natura costituzionale», si legge nella lettera firmata dal presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

