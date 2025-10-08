San Francesco Mattarella promulga la legge ma scrive alle Camere | servono correttivi

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la festività nazionale di San Francesco, inviando una lettera ai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, per sottolineare la necessità di provvedere ad una serie di correttivi. In particolare il Capo dello Stato rileva che "la .

San Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle camere: “Aspetti critici” - Il capo dello Stato: "La medesima giornata del 4 ottobre è qualificata sia festività nazionale, in onore di San Francesco d'Assisi, sia solennità civile, ... Secondo repubblica.it

Mattarella promulga legge su S.Francesco, ma aspetti critici - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa ... Si legge su msn.com