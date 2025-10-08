Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, ma non senza riserve. In una lettera indirizzata ai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il capo dello Stato ha segnalato alcune criticità tecniche contenute nel testo legislativo, pur specificando che non si tratta di rilievi costituzionali. La legge, approvata dalla Camera il 23 settembre e dal Senato il 1° ottobre 2025, stabilisce che il 4 ottobre venga riconosciuto come festa nazionale dedicata a San Francesco, patrono d’Italia. Ma lo stesso giorno era già riconosciuto come solennità civile in onore di Santa Caterina da Siena, anch’essa patrona del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - San Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle camere: “Ci sono degli aspetti critici”