San Francesco Mattarella promulga la legge ma scrive alle camere | Ci sono degli aspetti critici

Thesocialpost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, ma non senza riserve. In una lettera indirizzata ai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il capo dello Stato ha segnalato alcune criticità tecniche contenute nel testo legislativo, pur specificando che non si tratta di rilievi costituzionali. La legge, approvata dalla Camera il 23 settembre e dal Senato il 1° ottobre 2025, stabilisce che il 4 ottobre venga riconosciuto come festa nazionale dedicata a San Francesco, patrono d’Italia. Ma lo stesso giorno era già riconosciuto come solennità civile in onore di Santa Caterina da Siena, anch’essa patrona del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

san francesco mattarella promulga la legge ma scrive alle camere ci sono degli aspetti critici

© Thesocialpost.it - San Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle camere: “Ci sono degli aspetti critici”

In questa notizia si parla di: francesco - mattarella

Perché PizzAut, amata da Mattarella e Papa Francesco, è diventata una storia “virale”

Clinica pediatrica di Chieti, il professor Francesco Chiarelli al Quirinale dal presidente Mattarella

Mattarella a Fabriano per celebrare Francesco Merloni

san francesco mattarella promulgaSan Francesco festa nazionale, i dubbi di Mattarella sul 4 ottobre: “Doppia festività” - Il Capo dello Stato promulga la legge ma scrive ai presidenti delle Camere: “Nello stesso giorno anche la solennità di Santa Caterina” ... Riporta quotidiano.net

san francesco mattarella promulgaFesta nazionale di San Francesco il 4 ottobre: Sergio Mattarella promulga la legge segnalando criticità - 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, promulgata da Sergio Mattarella, tra celebrazione dei valori e criticità normative. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: San Francesco Mattarella Promulga